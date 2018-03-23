Enfield Town, Kıbrıslı Türk’e emanet

İngiltere takımlarından Enfield Town’da direktörlüğe Kıbrıslı Türk Ramadan İsmail getirildi

İngiltere yarı profesyonel takımlarından Enfield Town’da direktörlüğe Kıbrıslı Türk Ramadan İsmail getirildi.

Uzun yıllar önce Türk Ligi’nde antrenör olarak görev yapan Ramadan İsmail, gençlerimizi Enfield Town’a davet etti. Kuzey Londra’nın köklü kulüplerinden olan ve halen Bostik League (eski Ryman League) Premier Kümesi’nde mücadele eden Enfield Town FC’nin direktörü Ramadan İsmail oldu.

Türk Ligi’nde 1990’lı yılların başlarında kurulan Akıncılar takımının menajerliğini yapan, daha sonraki dönemlerde de teknik adamlık görevini sürdüren Ramadan İsmail, son yıllarda ise Enfield Town FC’de altyapılar sorumlusu olarak çalışmaktaydı. Bundan kısa bir süre önde direktörlüğe getirine Ramadan İsmail, gençlerimize seslendi. Alt yapı takımlarında çok sayıda gencimizin olduğunu söyleyen Ramadan İsmail, “A takımda da gençlerimizi görmek istiyoruz. Gelsinler, sezon başı antrenmanlara katılarak kendilerini göstersinler” dedi.

Öte yandan Enfield Town FC, Bostik League Premier Küme’de 37 maçta 43 puanla 24 takım arasında 14’üncü sırada yer alıyor.