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Enes Ünal Süper Lig yolunda

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İspanya La Liga ekibi Valladolid'de forma giyen Enes Ünal'ın Türkiye'ye dönmesi gündemde. İspanyol basını, Trabzonspor ve Galatasaray'ın bonservisi Villareal'de bulunan genç golcüyle ilgilendiğini yazdı

Enes Ünal Süper Lig yolunda

Enes Ünal yurda dönebilir. La Liga'da Valladolid forması giyen 22 yaşındaki golcünün Türkiye'ye transfer olma ihtimali artıyor.

İspanyol basını, bonservisi Villareal'de bulunan genç santrforu Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer etmek istediğini yazdı.

Gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Villarreal'in de Enes Ünal'a gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Sörloth'u satması durumunda Trabzonspor'un ilk tercihinin genç forvet olacağı öne sürüldü.

Enes Ünal ise önceki aylarda verdiği bir röportajda hedefinin Real Madrid forması giymek olduğunu söylemişti.

Genç yaşına rağmen Avrupa'da 6 farklı takımda oynayan 22 yaşındaki oyuncunun Villareal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, bu sezon 26 maçta 6 gol 2 asistlik performansla oynadı.

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