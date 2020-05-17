"En sıcak aylarda maç yapacağız"

Futbolumuzun duayenlerinden Özel Tahsin, “Yazın en sıcak aylarında 3 – 4 günde bir maç yapacağız. Bunu amatör futbolumuzda kim kaldırır? Bazı kulüplerin hakkı yenirse bunun hesabını kim verecek?” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Futbolumuzun duayenlerinden, yıllarca futbolumuza farklı konumlarda hizmet eden, Binatlı Spor Kulübü fahri başkanı Özel Tahsin, antrenmanların yeniden başlaması ve kalan 8 maçın oynanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel Tahsin sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

“Kalan 8 lig maçı oynanıp sezon tamamlansa ne olur? Sezon tamamlanmasa ne olur? Bunu söyleyen yoktur.

Yazın en sıcak aylarında 3 – 4 günde bir maç yapacağız. Bunu amatör futbolumuzda kim kaldırır? Bu sezonun bitiminden hemen sonra yeni sezon açılacak.Alınması gerekli acil sağlık tedbirleri vardır. Motivasyon kaybı ve hedefi olmayan takımların durumu vardır. Maçlarda anormal sonuçlar çıkar ve bazı kulüplerin hakkı yenirse bunun hesabını kim verecek?

Korku ve endişe içinde bu ligin oynanmasını isteyenler büyük bir sorumluluk altında olacaklar. Hayırlısı.”