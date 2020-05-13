Ahmet Dedekorkut, “Kulüplerimizde en önemli sorun maddiyattır. Bu nedenle de öncelikle kulüplerin maddi kaynak sağlayacağı tesislere, sonra saha ve benzeri tesislere sonra da sporcu alt yapısına yönelinmelidir.” açıklamasını yaptı

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Ahmet Dedekorkut’un açıklamaları şöyle:

“Kulüplerimizde en önemli sorun maddiyattır. Bu sorunu olmayan kulüp sayısı sayılıdır. Bu ülkede yayın geliri yoktur. İsim hakkı geliri de yeterli değildir. Reklam geliri hiç yoktur. Stad yani seyirci geliri yoktur.

Ülke pazarında yer alan tüm ürünlerin reklamlarını Türkiye televizyonlarında yayınlanır. Şirketler burada reklam verme ihtiyacı hissetmezler. Bu sezonun en kalabalık maçı Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği maçıydı. 3000’e yakın insanın izlediği maç için 700 bilet kesebildik. Kulüplerin yaşayabilmesi için seyirci ve kesilen bilet sayısının fazla olması gerekmektedir.

Bunlar olmadığından sonra başka şeyler yapmalıyız. Alt yapılara önem vermeliyiz diyorlar. Ama buna da önem verilmesi için kulüplerin ekonomik durumunun iyi olması gerekmektedir. Kulüplere gelir getirici tesisler yapılmalıdır. Öncelikle kulüplerin maddi kaynak sağlayacağı tesislere, sonra saha ve benzeri tesislere sonra da sporcu alt yapısına yönelmelidirler.

Alt yapılar, üst yapılardan bağımsız olarak hareket ederek başarı yakalıyorlar. Yenicami, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği’nde bu böyle işliyor.”