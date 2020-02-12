“En önemli şampiyonluklardan birini kazandık”

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, şampiyon olmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, en önemli şampiyonluklarından birini kazandıklarına dikkat çekti

Futbol liglerinin ilk şampiyonu olan BTM Birinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Yeni Boğaziçi’nin başarılı teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, şampiyon olmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eralp Şerifoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü 1933 yılında kurulan kulübümüz tarihinde ilk kez BTM liglerinde mücadele etti.

Futbol sevdalısı köyümüzün geleceğini belirleyen, manevi anlamda en önemli şampiyonluklarından birini kazanan futbolcu evlatlarımızın alınlarından öper, çok büyük bir özveriyle çalışan antrenör Abdullah Özerinç ve Şemsi Oyuncu kardeşlerimi kalpten kutlar, her zaman yanımızda olan başkan Mehmet Karaşahin’e, yöneticilerimize ve bizden desteğini esirgemeyen Yeni Boğaziçi sevdalılarına kalpten teşekkür ederim. Camiamıza hayırlı olsun.”