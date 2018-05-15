“En iyisi olduğumuzu dünyaya göstermeliyiz”

Milli Takımı teknik direktörü Mustafa Borataş: “Bizim ayarımızdaki ülkelerin en iyisiyiz. En iyisi olduğumuzu da bu turnuvada şampiyon olarak dünyaya göstermeliyiz. CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda şampiyon olmalıyız”

Necati KÜLAHLILAR

Paddy Power CONIFA Dünya Kupası’nda yer alacak olan KKTC Milli Takımı ikinci antrenmanını dün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yaptı.

KKTC Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Borataş nezaretinde yapılan antrenmanla hazırlıklara başlayan futbolcular 19 Mayıs’a kadar günde tek antrenmanla hazırlanacak. 21-24 Mayıs arasında Merit Park Hotel’de kampa girip sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman ile hazırlanacak. Milli takım son antrenmanını 28 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapacak ve 30 Mayıs’ta Londra’ya hareket edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı teknik direktörü Mustafa Borataş, CONIFA 2018 Dünya Kupası kadrosu ve milli takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Borataş’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Milli takım kadrosunu 3’ü kaleci, 23 futbolcudan oluşturduk. Kadromuzu oluştururken, güvendiğimiz hocalar ile istişare ettik. Böylelikle en iyi şekilde kadromuzu oluşturduk.

Kadromuzda 30 yaş üstü 5 futbolcu vardır. Kadromuzda geriye kalan futbolcularımız 30 yaş altıdır. Kadromuzda ilk toplantımızı Pazartesi günü yaptık. Girne’de de kamp yapacağız.

Biz, bizim ayarımızdaki, ülkelerin en iyisiyiz. Böyle de kabul görüyoruz. En iyisi olduğumuzu da bu turnuvada Dünya’ya göstermeliyiz. Bunun için de CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda şampiyon olmalıyız.

Daha önce bizle aynı kategoride olan Cebelitarık ve Kosova şu anda uluslar arası platformda yer alıyor. Bunun biz de başarabiliriz. Bu turnuva da önümüzü açacak. Önümüzü açmaya yaracak olan bu turnuvaya yolculuğumuz 30 Mayıs’ta olacak.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın, Felvidek ile Enfield Town FC Stadı’nda oynanacağı ilk maç 31 Mayıs 2018 Perşembe Saat: 15:00’te başlayacak.