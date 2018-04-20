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“En erken zamanda şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz”

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Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, en erken zamanda şampiyonluklarını ilan etmek istediklerini açıkladı

“En erken zamanda şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz”
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, 28. haftada çıkacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, teknik direktör Sedat Devecioğlu, Gençlik Gücü maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Yalova maçı da gösterdi ki futbolcularımız ve biz teknik heyet, yani takım olarak maç seçiyoruz. Büyük maçları rahat kazanırken, alt sıralarda yer alan takımlara karşı sahada istediklerimizi yapamıyoruz.

Teknik heyet ve futbolcular olarak bu durumu düzeltmek için çalışmalar yapıyoruz. Gençlik Gücü maçında, Ozanköy, Yeni Boğaziçi ve Yalova maçlarında yaptığımız hataları tekrarlamayarak, maçı kazanmak isteyeceğiz. Çünkü en erken zamanda şampiyonluğumuzu ilan etmek hedefindeyiz.”

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