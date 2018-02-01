banner107
38 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
41 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
109 0
10 0
106 0
11 0
38 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
505 0
banner82
banner147

En Centilmen Lig, BTM

banner27

Geçmiş sezonlarda olayları ve kavgalarıyla gündeme gelen BTM Ligi’nde artık centilmenlik ön planda yer alıyor. BTM Birinci Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da geçtiğimiz hafta oynanan toplam 9 maçta hakemler tek bir kırmızı kart dahi göstermedi

En Centilmen Lig, BTM
banner137

Soydan SAKALLI

Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Ligi’nde (BTM) üç hafta geride kaldı. Kırmızı ve Beyaz Grup olarak iki grupta oynanan Birinci Ligi’nde maçlar oldukça sakin ve olaysız geçiyor.

Geçmiş sezonlarda olayları ve kavgalarıyla gündeme gelen BTM Ligi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı tedbirler sonrasında centilmence geçen maçlara sahne oluyor. BTM Birinci Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda hakemler tarafından tek bir kırmızı kart dahi gösterilmedi. İki grupta oynanan toplam 9 maçta hakemler sadece sarı kartlarını kullandılar. Bu da BTM Ligi’nde artık centilmenlik ve fair play ön planda olduğunun göstergesi oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.