En Centilmen Lig, BTM

Geçmiş sezonlarda olayları ve kavgalarıyla gündeme gelen BTM Ligi’nde artık centilmenlik ön planda yer alıyor. BTM Birinci Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da geçtiğimiz hafta oynanan toplam 9 maçta hakemler tek bir kırmızı kart dahi göstermedi

Soydan SAKALLI

Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Ligi’nde (BTM) üç hafta geride kaldı. Kırmızı ve Beyaz Grup olarak iki grupta oynanan Birinci Ligi’nde maçlar oldukça sakin ve olaysız geçiyor.

Geçmiş sezonlarda olayları ve kavgalarıyla gündeme gelen BTM Ligi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı tedbirler sonrasında centilmence geçen maçlara sahne oluyor. BTM Birinci Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda hakemler tarafından tek bir kırmızı kart dahi gösterilmedi. İki grupta oynanan toplam 9 maçta hakemler sadece sarı kartlarını kullandılar. Bu da BTM Ligi’nde artık centilmenlik ve fair play ön planda olduğunun göstergesi oldu.