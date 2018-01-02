Emre’nin yıldızı Nea Salamina’da parlıyor

Emre İmam’ın yıldızı Güney Kıbrıs Birinci Lig ekiplerinden Nea Salamina’da parlıyor. U19 Takımı için kadroya alınan Emre İmam, kısa süre içerisinde U21 Takımı’na alınırken, burada da sergilediği performansla beğeniliyor

Necati KÜLAHLILAR

Türkmenköy alt yapısından yetişen ve son olarak da K-PET Birinci Lig’de Değirmenlik forması giyen Emre İmam’ın yıldızı Güney Kıbrıs Birinci Lig ekiplerinden Nea Salamina’da parlıyor.

Abisi Ali İmam’ın da geçmişte formasını giydiği Nea Salamina takımı alt yapısına dahil olan Emre İmam, U19 Takımı’nda kısa süre içerisinde kendisini gösterirken, Nea Salamina U21 Takımı’na alındı. Orta saha futbolcusu olmasına rağmen U21 Takımı’nda sol bek oynayan ve sergilediği başarılı performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Emre İmam, takımının geçtiğimiz hafta 6-1 kazandığı hazırlık maçında 1 de gole imza atarak, kendisini gösterdi.

Takımdaki arkadaşları ile çok iyi uyum sağlayan ve Ali İmam’ın da büyük desteğini alan Emre İmam’ın kısa süre içerisinde profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Sportsnews dergisi, geçtiğimiz günlerde Emre İmam ile ilgi özel bir haber de yayınladı.