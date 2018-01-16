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Emre’nin yıldızı Galatasaray’da parlıyor

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Esentepe’nin alt yapısından yetişen Emre Soytürk, Galatasaray’dan aldığı daveti değerlendirerek İstanbul’a gitti

Emre’nin yıldızı Galatasaray’da parlıyor
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Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe’nin alt yapısından yetişen Emre Soytürk, antrenmanlara çıkması yönünde Türkiye’nin büyük kulüplerinden Galatasaray’dan aldığı daveti değerlendirerek İstanbul’a gitti.

Galatasaray U19 Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan sağ kanat futbolcusu Emre Soytürk, takımı ile henüz hazırlık maçına çıkmadı. Hazırlık maçlarındaki performansına göre Gatasaray U19 Takımı teknik heyeti tarafından hakkında karar verilecek olan Emre Soytürk’ün antrenmanlardaki performansı ise teknik heyeti tarafından olumlu bulundu.

K-PET Birinci Lig’de iddialı olan Esentepe ise Emre Soytürk’ün geri dönme ihtimalini düşünerek, KTFF’ye ikinci devre için verilecek 24 kişilik listeye futbolcusunun ismini de yazacak.   

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