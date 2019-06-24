Emreciksin ayrıldı

BTM İkinci Lig Birinci Grubu üçüncü olarak tamamlayarak play off finallerine kalamayan Akdoğan Akıncılar'ın Türkiyeli yıldız futbolcusu Gökhan Emreciksin adadan ayrıldı.

Lapta'nın BTM Birinci Ligden, Birinci Lige yükselmesine büyük katkı koyan Gökhan Emreciksin, daha sonra transfer olduğu Akdoğan Akıncılar forması altında da oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Gökhan Emreciksin, Akdoğan Akıncılar forması altında 18 gole imza atarak grubun gol kralı oldu.

Akdoğan Akıncılar taraftarı tarafından çok sevilen Fenerbahçe kariyerli Gökhan Emreciksin, dün ailesi ile birlikte ülkeden ayrıldı. Gökhan Emreciksin’i yönetici Yusuf ağdaç Buri havaalanından uğurladı.