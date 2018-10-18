Emre, Trabzonspor A Takımı’na karşı oynadı

Trabzonspor U21 Takımı’nda forma giyen temsilcimiz Emre Soytürk performansı ile dikkat çekerken, geçtiğimiz gün yapılan antrenman maçında Trabzonspor A Takımı’na karşı oynadı.

Esentepe alt yapısından yetişen genç futbolcu Emre Soytürk, Trabzonspor U21 Takımı’nda sağ kanattaki futbolu ile teknik heyetin de takdirini topluyor. Trabzonsporlu yıldızların yer aldığı Trabzonspor A Takımı, hazırlık maçını, Murat Cem Akpınar (2), Caleb Ekuban, Abdülkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 6 – 0 kazandı.