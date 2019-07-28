Emre Soytürk ülkeye döndü

Emre Soytürk bonservisinin bulunduğu Esentepe ile antrenmanlara çıkarken, Yenicami ve Türkiye İkinci Lig takımlarından Sakaryaspor'dan aldığı teklifleri değerlendirecek

Emre Soytürk, Trabzonspor U21 Takımında başarılı bir sezon geçirmesine rağmen, Türkiye Futbol Federasyonunun U21 Ligini kaldırması üzerine ülkeye döndü.

Emre Soytürk bonservisinin bulunduğu Esentepe ile antrenmanlara çıkmasına rağmen, kendisine gelen 2 teklifi değerlendirmeye aldı.

Esentepe'nin, Doğan Türk Birliği ile oynadığı hazırlık maçında forma giymeyen başarılı sağ bek Emre Soytürk, Süper Lig temsilcisi Yenicami ve Türkiye İkinci Lig takımlarından Sakaryaspor'dan teklif aldı. Teklifleri değerlendiren Emre'nin durumu ilerleyen günlerde belli olacak.