Emre Soytürk, Trabzonspor'da

Soydan SAKALLI

Esentepe A Takımı'nda genç yaşta yıldızı parlayan 26 Eylül 1999 Girne doğumlu Emre Soytürk, Trabzonspor'a transfer oldu. Esentepe A Takımı'nda 3 sene forma giydikten sonra 18 yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı'na seçilen Emre, Galatasaray scout'ları tarafından beğenilmiş ve Ocak 2018'de Türkiye'ye Galatasaray'a denenmeye gitmişti. Sağ bek ve kanatta görev alabilen Emre, Galatasaray ile geçen sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Anne tarafı Trabzonlu olan Emre Soytürk, geçtiğimiz gün ise Trabzonspor'a transfer olarak Trabzonspor U21 Takımı'nda forma giymeye başladı.