Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarına çifte kupa hedefi ile başlarken, antrenmanlar da neşe içerisinde sürüyor. Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Mağusa Türk Gücü'nün dün yapılan antrenmanında golcü Emre Özsin'in doğum günü kutlandı. Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla kesen Emre bunun mutluluğunu yaşarken, arkadaşlarına bol gollü sezon sözü verdi.