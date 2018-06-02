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Emre Mor'un transferi için Albayrak devrede

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Galatasaray'ın transfer gündeminde milli oyuncu Emre Mor bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'da mutsuz olan genç yıldız için devrede.

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Emre Mor'un transferi için Albayrak devrede
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Galatasaray'da şampiyonluğun ardından gündem, Devler Ligi'ne yakışır, güçlü bir kadro kurmak. Hedefteki isimlerden biri de Emre Mor. Celta Vigo'da 2 kez kadro dışı kalan ve ayrılmak için fırsat kollayan 21 yaşındaki yıldız, bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor.

Kadrolarını yenilemek ve gençleştirmek isteyen ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da Emre'ye talip olması, Galatasaray yönetimini daha hızlı hareket etmeye yöneltti.

İlk olarak Fatih Terim'in Milli Takım'a aldığı Emre Mor'u rakiplerine kaptırmak istemeyen Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak devreye girdi.

Albayrak'ın ilk iş olarak Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş'ı aradığı, "Bizle görüşmeden kimseye imza atmayın" dediği ve Emre ile de bizzat görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli yönetici elinde önemli kozlarla 21 yaşındaki yıldızın karşısına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım bileti ve Fatih Terim ile genç futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Emre Mor da kariyerini Fatih Terim ile düzeltebileceğine inanıyor. Bu sebeple Albayrak'ın çağrısına olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

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