Emre Mor kafaları karıştırdı

Emre Mor'un menajeri, Galatasaray ile anlaşma sağladıklarını duyursa da milli futbolcu, tweet'i atan kişiyi tanımadığını söyledi

Galatasaray, prensipte anlaştığı Emre Mor’u bu hafta duyurması bekleniyor.

Emre’nin menajerliğini yapan Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a"ifadelerini kullandı.

Erik Alonso'nun bu paylaşımı sonrası Emre Mor'dan da flaş bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Erik Alonso'nun twitter mesajının ekran görüntüsünü paylaşan Mor, fotoğrafa "Bu adam kim?" mesajı ekledi.

Emre Mor'un bu paylaşımına kısa süre içinde Erik Alonso'dan cevap geldi.

Alonso, Emre Mor'a yazdığı mesajda "Emre, benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerini başarılı bir şekilde yöneten benim. Geriye sadece senin Galatasaray'la sözleşme imzalaman kaldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu.