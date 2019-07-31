Emre Mor, Galatasaray’da

Galatasaray, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmzılılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

KAP açıklamasından yaklaşık 1 saat önce Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak "Birazdan KAP'a açıklama yapacağız" demişti. Albayrak, Diagne konusunda gelişme olmadığını söylerken Falcao transferi hakkında ise konuşmamıştı.

EMRE MOR TÜRKİYE'YE GELİYOR

Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği genç oyuncu, bir iki gün içinde Türkiye’ye gelecek.

Sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin, Celta Vigo yönetimi ile görüşmelerini tamamlamasının ardından transferle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Galatasaray’ın Emre Mor’u bedelsiz olarak kiralayacağı, gelecek sezon için de kontrata satın alma seçeneği ekleneceği öğrenildi.

Tarafların son olarak, satın alma seçeneğinin zorunlu olup olmaması konusunda fikir birliğine varmaya çalıştığı belirtiliyor.

İspanya’da eşyalarını toplamaya başlayan Emre Mor ise Galatasaray macerasını tam anlamıyla bir yeniden doğuş fırsatı olarak görüyor.

Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’le birlikte yetenek ve kalitesini tekrar kanıtlayarak adını Avrupa’ya duyurmak istiyor.

Emre Mor kimdir?

Danimarka'da 1997'de dünyaya gelen Emre Mor, futbola Bronshoj Boldklub'de başladı. Lyngby'ye transferinin ardından 2014 senesinde Fransız ekibi Saint-Etienne tarafından denenen futbolcu, 2015 yılında Nordsjaeland'a transfer oldu. Bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017 senesinde de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya gitti.

Danimarka Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Futbol Takımı'ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti.