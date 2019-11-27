Emre için kılıçlar çekildi

Futbolda devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer listesinin ilk sırasında lider Demir Grup Sivasspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç bulunuyor

Emre Kılınç göz kamaştırıyor. Demir Grup Sivasspor’un 25 yaşındaki futbolcusu 10 maçta 4 gol 4 asistle yıldızlaştı.

Genç futbolcu sakatlığından dolayı 2 maçta forma giyememesine rağmen lider Sivasspor’un en çok gol atan ve asist yapan oyuncusu oldu.

Emre Kılınç yeteneği kadar mücadele gücü ve istikrarlı görüntüsüyle de dikkati çekiyor. Genç oyuncu ligde forma giydiği son 6 maçta gol veya asist sevinci yaşadı.

Emre Kılınç süper ligde son 6 maçta bu istatistiği yakalayan tek futbolcu oldu. Emre’nin golcülüğü ve asist becerisiyle birlikte yükselen performansı üç büyük kulübün iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasaray Emre’yi transfer etmek için devrede

Bu sezon sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasaray Emre’yi transfer etmek için harekete geçti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçından sonra 3 büyük kulübün Emre Kılınç’a olan ilgisini doğruladı.

Sivasspor yönetimi de sezon sonu sözleşmesi sona erecek geç oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Yiğidolar, Emre’ye gelen teklifleri devre arasında değerlendirmezse 3 yıl önce Boluspor’dan 225 bin avroya aldığı genç yetenek mayıs ayında serbest kalacak. 3 büyük kulüpte de teknik direktörlerin transfer listesinin ilk sırasına Emre Kılınç’ı yazdığı iddia edildi.

Futbol kamuoyunu Vedat Muriç de olduğu gibi devre arasında da çok konuşulacak bir dönem bekliyor. Ancak bu kez transfer yarışı daha çetin geçecek.

Vedat Muriç’i renklerine katmak için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırken Emre Kılınç için 3 büyük kulüp kapışacak.