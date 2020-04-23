Emre'den Galatasaray'a yeşil ışık

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Kılınç, gönlündeki takımı açıkladı.

3 büyük takımın da renklerine katmak istediği başarılı oyuncu, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

Sosyal medyada bir canlı yayına konuk olan Emre Kılınç, Boluspor'da oynarken sarı kırmızılı kulübün kapısından döndüğünü söyledi.

"4 yıl önce Boluspor Başkanı son anda karar değiştirince Galatasaray'a gidemedim" diyen milli futbolcu, "O zaman, Sneijder ve Drogba gibi futbolcularla takım arkadaşı olamadığım için çok üzülmüştüm. Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir" ifadesini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübe olan ilgisini net bir şekilde dile getirmesine rağmen, "Transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olmaz" diye konuştu.