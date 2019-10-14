banner255
banner69
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
35 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
21 0
 
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
138 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
99 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
139 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
30 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
83 0
banner82

Emre Belözoğlu sezon sonu bırakıyor

banner27

Fenerbahçe ve Milli Takımın kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon başarılar elde ederek futbol hayatını noktalamak istediğini söyledi

Emre Belözoğlu sezon sonu bırakıyor
banner267

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" dedi.

Fransa maçını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hocaya sahibiz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.

Barış Pınarı Harekatına da destek veren Emre Belözoğlu, "Mehmetçiğimiz canla başla mücadele veriyor. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.