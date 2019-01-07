Emre Akbelli, disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Mercii, Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü ile Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü arasında oynanan U-21 1. Lig müsabakasında Yeniboğaziçi futbolcusu Emre Akbelli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik darp eyleminde bulunması ve olayların başlamasına sebebiyet vermesi nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yine aynı maçta olaylara müdahil olup rakip takım futbolcusuna darp eyleminde bulunan Yeniboğaziçi futbolcusu Ege Nurtunç da Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Mustafa Oğur da aynı maçta Emre Akbelli ve Ege Nurtunç'un başlattığı olaylara karışması ve yaptığı darptan dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edildi.