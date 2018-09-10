Emre Akbaba, İsveç'in fişini çekti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı 62. dakikada oyuna girip attığı 2 golle A Milli Takım'a 3 puanı getiren Emre Akbaba oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. İsveç 34. dakikada Thelin ve 49. dakikada Larsson'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. A milliler 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın kırılma anı 62. dakikada Emre Akbaba'nın oyuna girmesi oldu. 88. dakikada skoru eşitleyen golü atan Emre, 90+2'de millilere galibiyeti getiren golü attı. Türkiye bu sonuçla puanını 3'e yükseltti.