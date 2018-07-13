Emrah Güler de Ozanköy’de

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olan Ozanköy, yaptığı transferlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Ozanköy kulüp başkanı Sami Otçuoğlu, dün Lapta’dan deneyimli orta saha futbolcusu Emrah Güler ile yaptığı toplantı sonrasında futbolcu ile el sıkışarak, transferi gerçekleştirdi.
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