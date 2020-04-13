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"Emekler boşa gitmesin"

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Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, “Aylardır hazırlık ve masraf yapan bu küçük kulüplerin yaptıkları masraf ve emekleri boşa gitmesin. Federasyonumuz bizi memnun edecek bir karar alsın.” açıklamasını yaptı

"Emekler boşa gitmesin"

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak Selçuk Aydın başkanlığındaki Mevlevi Spor Kulübü Yönetim Kurulu da açıklama yaptı. Kulübün resmi facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere Dünya'yı etkisi altına alan ve pandemi haline gelen Kovid-19 hastalığı dolayısıyla ülkemizde de spor müsabakaları ertelenmiş ve BTM 2. Ligi de başlamadan durdurulmuştur. Ne yazık ki spor programlarında da neden ise BTM 2. Lig’inden hiç söz edilmiyor.
Önceliğimiz bu hastalığın en kısa sürede bitmesi ve sağlıklı bi şekilde normal hayata devam etmemizdir. Ancak bu küçük kulüpler, köyler senede 1-2 ay bile olsa gençleri futbola yönlendiriyor. Gençlerin ötü alışkanlıklardan uzak tutulması, gençlere sporu aşılama duygusuyla çalışan biz Mevlevi Spor Kulübü ve diğer 40 BTM kulüplerinin genel hedefidir.
Peki bu takımlardan neden hiç bahsedilmiyor?Aylardır hazırlık ve masraf yapan bu küçük kulüplerin yaptıkları masraf ve emekleri boşa mı gidecek?Umarız federasyonumuz herkesin memnun olacağı bir karar sağlar ve biz BTM 2 kulüplerimizi de unutmaz.”

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