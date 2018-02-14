Emeka'ya dört maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hafta sonu oynanan mücadeleler sonrasında ceza alan futbolcu ve teknik adamları açıkladı.
Ceza alanlar ve cezaları şöyle:
Kırmızı Kart:
4 Maç: Emeka (Gençler Birliği)
1 Maç: Allen, Candy (Lefke), Uche Sunday (Yalova)
Antrenör ve Yönetici Cezaları:
3 Maç: Efruz İzzigil (Gençler Birliği)
2 Maç: Serhun Tümtürk (Doğancı)
1 Maç: Eren Erdenay (Yalova), Hüseyin Özkuyucu (Maraş)
4 Sarı Kart Cezalıları: Mahmut Yumuşak (Hamitköy), İbrahim Öksüzoğluları (Gönyeli), Mustafa Köleli, Doğuş Macit (Maraş), Kemal Uzunoğlu (Göçmenköy), Nurettin Gecekuşu (Cihangir), Mustafa Akış, Abdullah Atma (Lapta), Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği), Serkan Önet, Mehmet Söker (GAÜ Çetinkaya), Levent Akçagil, Enes Kavsara, İbrahim Kutay Ömerpaşa (Görneç), Mikail Sivri (Cihangir), Cemal Yaşınses (Yalova), Ömer İnik (Doğancı), Mehmet Ergün Çekiç, Mert Yücetürk (Dumlupınar), Bilal Ceylan (Türk Ocağı), Necat Çelik, Kaan Erdoğan, Ali Üçtaş (Yenicami), Kürşat Ramazan (Yeni Boğaziçi), Yakubu Abudu Malik, Barın Bozak (Mağusa Türk Gücü), Şükrü Özipek (Gençlik Gücü), Kemal Öz (Lefke), Emre Mutlu (Esentepe), Berk Hüdaoğluları (Mormenekşe), Lawal Murtadah Oladipupo (Baf Ülkü Yurdu), Musa Akmeşe (Değirmenlik), Can Temel (Dipkarpaz)