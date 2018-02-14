banner107
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
11 0
26 0
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
38 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
400 0
26 0
31 0
9 0
17 0
banner82
banner147

Emeka'ya dört maç ceza

banner27

Gençler Birliği'nin yabancı futbolcusu Emeka, Cihangir maçında gördüğü kırmızı karttan sonra maçın hakemi Fehim Dayı'ya yaptığı parmak hareketi nedeniyle dört maçla cezalandırıldı

Emeka'ya dört maç ceza
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hafta sonu oynanan mücadeleler sonrasında ceza alan futbolcu ve teknik adamları açıkladı.

Ceza alanlar ve cezaları şöyle:

Kırmızı Kart:

4 Maç: Emeka (Gençler Birliği)

1 Maç: Allen, Candy (Lefke), Uche Sunday (Yalova)

Antrenör ve Yönetici Cezaları:

3 Maç: Efruz İzzigil (Gençler Birliği)

2 Maç: Serhun Tümtürk (Doğancı)

1 Maç: Eren Erdenay (Yalova), Hüseyin Özkuyucu (Maraş)

4 Sarı Kart Cezalıları: Mahmut Yumuşak (Hamitköy), İbrahim Öksüzoğluları (Gönyeli), Mustafa Köleli, Doğuş Macit (Maraş), Kemal Uzunoğlu (Göçmenköy), Nurettin Gecekuşu (Cihangir), Mustafa Akış, Abdullah Atma (Lapta), Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği), Serkan Önet, Mehmet Söker (GAÜ Çetinkaya), Levent Akçagil, Enes Kavsara, İbrahim Kutay Ömerpaşa (Görneç), Mikail Sivri (Cihangir), Cemal Yaşınses (Yalova), Ömer İnik (Doğancı), Mehmet Ergün Çekiç, Mert Yücetürk (Dumlupınar), Bilal Ceylan (Türk Ocağı), Necat Çelik, Kaan Erdoğan, Ali Üçtaş (Yenicami), Kürşat Ramazan (Yeni Boğaziçi), Yakubu Abudu Malik, Barın Bozak (Mağusa Türk Gücü), Şükrü Özipek (Gençlik Gücü), Kemal Öz (Lefke), Emre Mutlu (Esentepe), Berk Hüdaoğluları (Mormenekşe), Lawal Murtadah Oladipupo (Baf Ülkü Yurdu), Musa Akmeşe (Değirmenlik), Can Temel (Dipkarpaz)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.