Emek, Yeni Amasyaspor’da

Doğan Türk Birliği futbolcusu Emek Kırılmaz, Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. Grup Takımları’ndan Yeni Amasyaspor’a transfer olarak antrenmanlara başladı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. Grup Takımları’ndan Yeni Amasyaspor, Doğan Türk Birliği’nden Emek Kırılmaz ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Geçmiş sezonlarda Mustafa Yaşinses’in de formasını giydiği Yeni Amasyaspor, Mağusa Türk Gücü maçından sonra 12 maç ceza alan ve Doğan Türk Birliği’nde uzun süre daha forma giyemeyecek olan Emek Kırılmaz, böylelikle futboldan da uzak kalmayacak.

Yeni Amasyaspor’un yeni kulüp başkanı Metin Genç ile Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır’ın şahsi dostlukları sonrasında, aslen Esentepeli olan Emek, Yeni Amasyaspor’a transfer olma şansı yakaladı. Yeni Amasyaspor tesislerine yerleşen Emek, dün ikinci devre hazırlıklarına başlayan takımı ile çalışmaya başlarken, takımının Antalya kampına da katılacak.