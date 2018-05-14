Emek Stadı’nda hedef yeni sezon

Doğancı’nın sahası olan Emek Stadı’nda çalışma başlatan Spor Dairesi, stadı yeni sezona hazır hale getirecek

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün futbol liglerin tamamlanmasının ardından başlattığı saha bakım-onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak Karpaz ve Lefke bölgesine ağırlık veren daire, bu bölgelerdeki sahaları elden geçirip, gerekli çalışmalarını devam ettiriyor. Spor Dairesi çalışanları, Denizli ve Doğancı’da da çalışmalarını sürdürüyor.

Sahasının elverişli olmaması nedeniyle maçlarını Lefke’de oynayan Doğancı’nın sahası olan Emek Stadı’nda çalışma başlatan Spor Dairesi, öncelikli olarak saha zeminini değiştirip, sulama sistemini de güçlendirme çalışmalarına başladı. Sulama sistemindeki sorun nedeniyle sürekli ekilmesine rağmen kuruyan sahadaki problemi tespit eden yetkililer, bu sorunu gidermek için harekete geçti. Doğancı Emek Stadı’nın, yeni sezona hazır olacağı açıklandı.