banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
93 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
33 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
99 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
727 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
46 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
22 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
389 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
262 0
banner82
banner147

Emek Stadı’nda hedef yeni sezon

banner27

Doğancı’nın sahası olan Emek Stadı’nda çalışma başlatan Spor Dairesi, stadı yeni sezona hazır hale getirecek

Emek Stadı’nda hedef yeni sezon
banner137

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün futbol liglerin tamamlanmasının ardından başlattığı saha bakım-onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak Karpaz ve Lefke bölgesine ağırlık veren daire, bu bölgelerdeki sahaları elden geçirip, gerekli çalışmalarını devam ettiriyor. Spor Dairesi çalışanları, Denizli ve Doğancı’da da çalışmalarını sürdürüyor.

Sahasının elverişli olmaması nedeniyle maçlarını Lefke’de oynayan Doğancı’nın sahası olan Emek Stadı’nda çalışma başlatan Spor Dairesi, öncelikli olarak saha zeminini değiştirip, sulama sistemini de güçlendirme çalışmalarına başladı. Sulama sistemindeki sorun nedeniyle sürekli ekilmesine rağmen kuruyan sahadaki problemi tespit eden yetkililer, bu sorunu gidermek için harekete geçti. Doğancı Emek Stadı’nın, yeni sezona hazır olacağı açıklandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.