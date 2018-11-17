Elye, şapkadan tavşan çıkardı

Doğancı, Ozanköy’ün mutlak favori gösterildiği maçta rakibini deplasmanda mağlup ederken, başkan Cemal Tabak maç sonrasında yaptığı açıklamada, galip gelerek, şapkadan tavşan çıkardıklarını söyledi

Stad: Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Ömer Doğru, Halil Erdem Canaloğlu

Ozanköy: Feyyaz, Saydam, Ali, Nedim, Bekir, Murat(Mehmet), Muhammed, Aytun, Aksel, Murat Besli, Mustafa

Doğancı: Emre, Arif, Ersen, Cemal(Yasin), Sarp, Cahit, Salih(Atılay), Cemre(Erencan), Berk, Hüseyin, Hasip

K-PET Birinci Lig’de Doğancı, Ozanköy’ün mutlak favori gösterildiği maçta rakibini deplasmanda Salih Oyal’ın golüyle mağlup ederken, başkan Cemal Tabak maç sonrasında yaptığı açıklamada, galip gelerek, şapkadan tavşan çıkardıklarını söyledi.

Ozanköy ilk devrede rakibine oranla daha etkili oynamasına rağmen, savunmada doğruları yapan Doğancı rakibine pozisyon fırsatı vermezken, devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye de Ozanköy daha etkili başladı. Ancak dakikakalar ilerledikçe oyunu istediği gibi oynayan Doğancı, 85’te Salih Oyal ile 1-0 öne geçerken, maçı da bu skorla kazanıp, deplasmanda 3 puanı almasını bildi.