Elye karpuzu tatlandıkça tatlandı

Doğancı, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı da mağlup ederek durdurulamaz çıkışını sürdürürken, play out hattının da dışına çıktı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı Hakemler: Evren Karademir, Engin Akkagün, Cem Öksüzoğulları, Mehmet Sezener Doğancı: Adnan, Uğur, Hüseyin, Emre, Hüseyin, Salih, Azmi, Hakan, Cenker, Cemal, Salih Bostancı Bağcıl: Emre, Ahmet, Fırtına, İsaac, Amstrong, Andrew, Murat, Mustafa, Mehmet, Berkem, Hüseyin(Ferda) Goller: 37’Cemal, 49’Salih (Doğancı), 78’Ferda(B.Bağcıl) K-Pet 1.Lig’de 27.haftanın kritik maçında Doğancı, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Lefke Karadağ 16 Ağustos Stadı’nda oynanan bölge derbisinde gülen taraf ev sahibi Doğancı oldu. Kırmızı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 32’ye çıkardı. Bağcıl ise 31 puanda kaldı. Karşılaşmanın ilk devresini Doğancı, 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede her iki takım da gol pozisyonlarına girdi ve 1’er gol buldu. 7 haftadır mağlup olmayan Doğancı’ya galibiyeti getiren golleri Cemal ve Salih kaydederken, Bostancı Bağcıl’ın tek golü Ferda’dan geldi.