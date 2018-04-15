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Elye karpuzu tatlandıkça tatlandı

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Doğancı, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı da mağlup ederek durdurulamaz çıkışını sürdürürken, play out hattının da dışına çıktı

Elye karpuzu tatlandıkça tatlandı
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Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Engin Akkagün, Cem Öksüzoğulları, Mehmet Sezener

Doğancı: Adnan, Uğur, Hüseyin, Emre, Hüseyin, Salih, Azmi, Hakan, Cenker, Cemal, Salih

Bostancı Bağcıl: Emre, Ahmet, Fırtına, İsaac, Amstrong, Andrew, Murat, Mustafa, Mehmet, Berkem, Hüseyin(Ferda)

Goller: 37’Cemal, 49’Salih (Doğancı), 78’Ferda(B.Bağcıl)

K-Pet 1.Lig’de 27.haftanın kritik maçında Doğancı, konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Lefke Karadağ 16 Ağustos Stadı’nda oynanan bölge derbisinde gülen taraf ev sahibi Doğancı oldu. Kırmızı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 32’ye çıkardı. Bağcıl ise 31 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk devresini Doğancı, 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede her iki takım da gol pozisyonlarına girdi ve 1’er gol buldu. 7 haftadır mağlup olmayan Doğancı’ya galibiyeti getiren golleri Cemal ve Salih kaydederken, Bostancı Bağcıl’ın tek golü Ferda’dan geldi.

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