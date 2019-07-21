Eljif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışındaki kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de Eljif Elmas kadroda yer almadı

Napoli'ye transfer olması beklenen Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Fenerbahçe'ye veda etti.

Genç oyuncu paylaştığı karede Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı anın görüntüsü ile el sallama emojileri kullandı.

Kamp için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'nin kadrosu da belli oldu. İtalyan ekibi Napoli'ye transferi gündemde olan Eljif Elmas ile Barış Alıcı kamp kadrosunda yer almadı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket etti.

Sarı-lacivertli ekibin, kamp kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Ülkelerinin milli takımları ile uluslararası turnuvalarda mücadele eden Nabil Dirar ve Mauricio Isla ise izinli oldukları için Avusturya'ya giden kafileye katılmadı.