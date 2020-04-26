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“Elimizde 10 alternatifli plan var”

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“Elimizde 10 alternatifli plan var”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet gazetesine konuştu. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Özdemir, "Elimizde tam 10 alternatifli plan var. Her senaryoya hazırız. Onlardan birini söyleyeyim; 15 Temmuz’da başlasak, bu ligi Ağustos sonuna kadar gene bitiririz." şeklinde konuştu.

"Kalan sekiz haftayı eskiden olduğu gibi oynayacağız. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi." diyen Nihat Özdemir oluşacak aksi bir durumda sıkıştırılmış fikstüre geçebileceklerini de belirtti.

Futbolcuların antrenman ve maç eksikliği konusuna değinen Özdemir, "Kulüplere şimdiden söyledik, yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın diye. Futbol Federasyonu’nun Türkiye’nin birbirinden önemli profesörlerinden oluşan Sağlık Kurulu var. Hangi önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu teker teker yazdılar. Pazartesi ya da salı günü bu raporu kulüplere göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler; #türkiye #futbol
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