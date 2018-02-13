Eksikler can sıkıyor

Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği’nin futbolcuları dört sarı kart cezalısı duruma düştü. Bu futbolcular 19. hafta maçlarında forma giyemeyecek

K-PET Süper Lig'de, 18. hafta sonunda birçok futbolcu 4 sarı karta ulaşırken, cezalı duruma düştüler. Bu futbolcular 19. hafta maçlarında forma giyemeyecekler. Zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanına çıkacak olan Cihangir'de 2 futbolcu 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Orta sahanın önemli ismi Nurettin Gecekuşu ile sol kanat oyuncusu Mikail Sivri, 19. haftada maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Baf Ülkü Yurdu'nda ise savunmanın en önemli ismi Lawal, lider Yenicami'ye karşı oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Cihangir maçında oynamayacak. Cihangir'de sakat Smart ve ağrıları olan Ali'nin durumları belirsizliğini koruyor. Ozanköy'ü konuk edecek Doğan Türk Birliği'nde, Gençlik Gücü maçında sarı kart gören kanat oyuncusu Aydın Aygın, 4 sarı kart cezalısı olurken maçta forma giyemeyecek. Türk Ocağı savunmasının belkemiği Bilal Çeylan ise 4 sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Gençler Birliği deplasmanında forma giyemeyecek.