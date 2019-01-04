“Eko’yu oynattırmamak için girişimlerde bulunacağız”

Görele Kaymakamı olan Erdoğan Turan Ermiş, Eko’ya yönelik ağır suçlamalar içeren açıklamalarda bulunurken, Eko’yu oynattırmamak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı

Doğan Türk Birliği’nin imza attırdığı Barine Eko'ya, futbolcunun son formasını giydiği kulüp olan Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Görele Spor Kulübü’nden tepki geldi.

Görele kaymakamı olan Erdoğan Turan Ermiş, “Halk Spor” internet sayfasında Eko ile ilgili haber paylaşıldıktan sonra Eko’ya yönelik ağır suçlamalar içeren açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Turan Ermiş’in açıklamaları şöyle:

“Eko, Görele’yi dolandırıp, parayı aldı kaçtı. Görele Spor Kulubü dolandırıcılık suçundan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulanacak. Bizler de şahit olacağız. Onu orada oynattırmamak için gerekli girişimlerde de bulunacağız. Sahtekar Eko, ilçe kaymakamı olarak beni bile kullandı. Eko dolandırıcıdır. Ona sakın güvenmeyin. İlçe kaymakamı olarak şahidim. Lütfen dikkatli olun!”