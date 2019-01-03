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Eko, Doğan'da

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Eko, Doğan'da
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Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Çetinkaya futbolcusu Barine Eko ile ve Çetinkaya ile anlaştıklarını açıkladı. Eko'nun yarın 13:40'ta adaya geleceğini açıklayan Bayar Piskobulu, futbolcunun daha sonra KTFF'de imza atacağını söyledi.

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