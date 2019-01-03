Eko, Doğan'da

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Çetinkaya futbolcusu Barine Eko ile ve Çetinkaya ile anlaştıklarını açıkladı. Eko'nun yarın 13:40'ta adaya geleceğini açıklayan Bayar Piskobulu, futbolcunun daha sonra KTFF'de imza atacağını söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.