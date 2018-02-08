Eko, Çetinkaya'yı üst tura taşıdı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda GAÜ-Çetinkaya deplasmanda Binatlı'yı 2-0 mağlup ederek, son çeyrek finalist oldu. Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadelede Çetinkaya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Eko ve 71. dakikada David kaydetti. Eko 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serkan Şimşek-Zekai Töre-Ozan Kel

BİNATLI: Yusuf-Taner-Erencan(Reşit dk.42)-Erbay-Burak(M.Neşe dk.63)-Ebimobowei-Kehinde-Kemal(Abdullah dk.77)Evor J. Bello-M.Erol-Şenol

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk-Serkan-Abbas-H.Kayalılar-Tunç-Erdinç(E.Sonay dk.73)-Serhan-B.Eko-David-İ.Çıdamlı(Mustafa dk.87-Muammer(Ümitcan dk.67)

GOLLER: Dk. 5 B.Eko, dk.71 David(GAÜ Çetinkaya)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde GAÜ Çetinkaya, Binatlı karşısında her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini kupanın dışına iterken kendisi de bir üst tura çıktı. Çetinkaya tur geçen tek deplasman takımı oldu.

5. dakikada gelişen GAÜ Çetinkaya atağında rakip ceza alanına gönderilen topu kaleci Yusuf yatarak kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bu topu alan B.Eko filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Binatlı’dan Kehinde’nin kullandığı kornerde arka direkte Evor J.Bello topa vurmak üzereyken kalci Cenk topa sahip olarak rakibine gol şansı tanımadı.

45+2’nci dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında David B.Eko’yu topla buluşturdu. B.Eko’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Yusuf topu ayakları ile uzaklaştırdı.

60. dakikada Binatlı’dan Reşit’in sağdan ortasında Evor J. Bello’nun vuruşunda defans topu kornere attı.

67. dakikada Binatlı’dan Ebimobowei sol taraftan rakip ceza alanına gireceği anda Abbas tarafından düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Ebimobowei’nin boş pozisyondaki kafa vuruşunda top dışarı gitti.

71. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında B.Eko sol taraftan rakibini geçerek ceza alanına girdi. Son çizgiden geriye çıkardığı topu David boş kaleye yollamakta zorlanmadı ve GAÜ çetinkaya’yı deplasmanda 2-0 öne geçiren golü attı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve GAÜ Çetinkaya Binatlı’yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan takım oldu.