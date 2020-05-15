Efsane MTG sahaya iniyor

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü, Mağusa Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs testinden geçti.

Futbolcu, teknik ekip ve kulüp emekçilerinin tamamının testleri negatif. MTG Başkanı Koral Bozkurt, iş hayatında olduğu gibi, spor alanında da “önce sağlık” prensini ile hareket ettiklerini belirterek, sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Devlet ve spor alanında yetkili kişilerin önerilerine uygun hareket ettiklerini ifade eden Bozkurt, “MTG olarak ilk günden bu yana sahada şampiyon olmak istediğimizi söyledik. Sporcu sağlığının ön planda olduğu bir süreç tamamlamak amacını da gizlemedik” dedi. Başkan Bozkurt, bu sürece katkı koyan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine teşekkür etti.