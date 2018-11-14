Efsane grup yeniden tribünlerde

Gönyeli'nin, tribünlere büyük renk katan ve verdikleri destekle takımına büyük güç katan Red and White Grubu, yeniden aktif hale geldi

Hamit SAKALLI

Gönyeli'nin, Süper Lig'de fırtına gibi estiği ve şampiyonluklara ambargo koyduğu günlerde tribünlere büyük renk katan ve verdikleri destekle takımına büyük güç katan Red and White Grubu, yeniden aktif hale geldi.

Gönyeli'nin, yeniden K-PET Süper Lige döndüğü 2018-2019 sezonu içerisinde Ömer Arabacıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ile istişare içerisinde geçtiğimiz hafta kulüp lokalinde düzenlenen yemekli organizasyonda bir araya gelen Gönyeli taraftarları, Red and White Grubu'nu, yeniden aktif hale getirdi.

Cenk Kofalı, Oğuz Kalan ve Orhan Sönmezer'den öncülüğünde oluşturulan komite çalışmalarına başlarken, facebook'ta ise "Gönyeli Taraftarı" isimli sayfalarında paylaşımlar yaparak, Gönyeli taraftarlarını maçlara davet edip, kulüple ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar.

Sezon başında 20 kişi ile yola çıkan Red and White Grubu şu anda üye sayısını 100'e çıkarırken, gruba katılımlar da gün geçtikçe artıyor.