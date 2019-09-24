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Efosa da Gönyeli'de

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Gönyeli, Sabri - Raif transferlerinden sonra geçtiğimiz sezon Esentepe forması altında başarılı maçlar çıkaran Efosa Francis'i kadrosuna kattı

Efosa da Gönyeli'de
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K-PET Süper Ligde ikinci haftada ilk galibiyetini Binatlı deplasmanında alan Gönyeli, Sabri - Raif transferlerinden sonra bir de yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Gönyeli, geçtiğimiz sezon Esentepe forması altında başarılı maçlar çıkaran sol kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayan Efosa Francis'i kadrosuna kattı.

Gönyeli, Merit Alsancak Yeşilova'dan Hamis Çakır ve Cihangir'den Gökhan Özer transferlerini gerçekleştirmek için girişimlerini sürdürüyor. Efosa Francis, Sabri ve Raif, Gönyeli ile antrenmanlarına başlarlarken, takımın kadrosundan hangi yabancı futbolcunun çıkacağı bugün belli olacak. Gönyeli teknik direktörü Turan Altay, bugün gerçekleştirecekleri yabancı futbolcu transferine göre kadrodan çıkarılacak yabancı futbolcuyu belirleyecek.

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