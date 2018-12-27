Ediz’in cezası gelecek sezonda sarkacak

BTM Kurulu, BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Tatlısu’nun deneyimli futbolcusu Ediz Çukurovalı’ya, hakemi şiddetli şekilde ittiği için 13 maç ceza verdi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 4.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. BTM 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 1 futbolcu ceza alırken, BTM Kurulu aldığı kararla, Tatlısu HOSK futbolcusu Ediz Çukurovalı’ya 13 maçlık ceza verdi. Sezon sonuna kadar cezalı olacak olan 38 yaşındaki Ediz’in 3 haftalık cezası ise 2019-2020 sezona da sarkacak.

KIRMIZI KART CEZALARI TAKIM FUTBOLCU CEZA ORTAKÖY SK HÜSEYİN AKKURT 1 MAÇ

BTM Kurulu Kararları

“Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan Denizli – Tatlısu BTM I. Lig Beyaz grup maçın 62. dakikasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında, Tatlısu futbolcusu Ediz Çukurovalı, hakemi arkasından şiddetli şekilde itti. Ediz ayrıca, hakemin kendisine verdiği kırmızı kart sonrasında hakemin kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür etti. BTM Kurulu BTM I. Kırmızı ve I.Beyaz gruplarındaki oynanan 4. hafta müsabakalarını tescil etti.”