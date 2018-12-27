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Ediz’in cezası gelecek sezona da sarkacak

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BTM Kurulu, BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Tatlısu’nun deneyimli futbolcusu Ediz Çukurovalı’ya, hakemi şiddetli şekilde ittiği için 13 maç ceza verdi

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Ediz’in cezası gelecek sezona da sarkacak
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 4.haftada oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. BTM 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta toplam 1 futbolcu ceza alırken, BTM Kurulu aldığı kararla, Tatlısu HOSK futbolcusu Ediz Çukurovalı’ya 13 maçlık ceza verdi. Sezon sonuna kadar cezalı olacak olan 38 yaşındaki Ediz’in 3 haftalık cezası ise 2019-2020 sezona da sarkacak.

KIRMIZI KART CEZALARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

ORTAKÖY SK

HÜSEYİN AKKURT

1 MAÇ

 BTM Kurulu Kararları

 “Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan Denizli – Tatlısu BTM I. Lig Beyaz grup maçın 62. dakikasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında, Tatlısu futbolcusu Ediz Çukurovalı, hakemi arkasından şiddetli şekilde itti. Ediz ayrıca, hakemin kendisine verdiği kırmızı kart sonrasında hakemin kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür etti. BTM Kurulu BTM I. Kırmızı ve I.Beyaz gruplarındaki oynanan 4. hafta müsabakalarını tescil etti.”

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