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Ecvet Kanatlı’dan sitemkar veda

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Maç gözlemcisi Ecvet Kanatlı, tartışma yaşadığı Serkan Şimşek’in, 10. haftada maça atanması üzerine, Ecvet Kanatlı isim vermeden Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) eleştirerek, gözlemciliğe ara verme kararı aldığını açıkladı

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Ecvet Kanatlı’dan sitemkar veda
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Hacı Ahmet AKKAYA

Futbol eski hakemlerinden, maç gözlemcisi Ecvet Kanatlı, geçtiğimiz hafta K-PET Birinci Lig’de oynanan Karşıyaka – Göçmenköy maçı sonrasında, soyunma odasında maçın hakemi Serkan Şimşek ile tartışma yaşamıştı.

Bu olay sonrasında yaşanan gelişmeler sonrasında facebook sayfasından açıklama yapan Ecvet Kanatlı, isim vermeden Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) eleştirerek, gözlemciliğe ara verme kararı aldığını açıkladı. Ecvet Kanatlı’nın açıklaması şöyle:

“İnsanoğlu doğar büyür. Şerefiyle yaşar ve çoluk çocuğuna şerefli bir miras bırakır. Bildiğiniz üzere son bir yıldır KTFF’nda gözlemcilik yapmaktayım.

Bu hafta da bana Doğancı – Mormenekşe maçında görev verildi. Fakat geçen hafta yaşanan bir olaydan dolayı ilgili şahıs ile aynı kefeye konmam beni çok üzdü. Bundan sonra futbol ile ilgili bazı konular aynı kaldığı müddet bir daha sahalara gelmeme kararı aldım.”

Serkan Şimşek, K-Pet 1. Lig 10. hafta programında Hasan Bardakko Stadı’nda oynanacak olan Mesarya – Ozanköy, maçına atandı.

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