Ebuka, Kaymaklı’nın altını üstüne getirdi

Yenicami ezeli rakibi Küçük Kaymaklı’yı geriye düştüğü maçta 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 4 gol atan John Ebuka, maça damga vurdu.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal

YENİCAMİ: Ercan, Emin, Oshabe(DK 85 Mehmet Göktaş), Salih, Mehmet Altın, Ünal, Tansel(DK 79 Farouk), Ebuka, Okoli(DK 68 Osman), Behiç, Yasin.

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Berkem, Tuğrul(DK 43 Arsen), Uğur, Hüseyin, Turgut Kaan, Yusuf(DK 31 Bayram), Sercan, Mehmet, Franck, Konan(DK 70 Yağış).

GOLLER: DK 20,28,37,81 Ebuka, DK 39 Okoli, DK 90 Salih(Yenicami). DK 3 Turgut Kaan(Küçük Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Yenicami ile Küçük Kaymaklı, başkent derbisinde Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 6-1 ev sahibi Yenicami'nin üstünlüğünde sonuçlandı. Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 19, 28, 37 ve 81. dakikalarda John Ebuka, 39. dakikada John Okoli ve 90. dakikada Salih kaydetti. K.Kaymaklı'nın tek golünü ise 3. dakikada Turgut attı.

3.DK: Küçük Kaymaklı takımının kazandığı köşe vuruşunda Uğur’un ortasında Turgut Kaan yaptığı etkili kafa vuruşu sonrası takımını öne geçiren isim oldu.0-1

11.DK: Ev sahibi Yenicami takımının kazandığı serbest atışta Mehmet Altın’ın yaptığı vuruşta topa direğin yanından az farkla dışarı gitti.

20.DK: Yenicami kontra atağında John Ebuka aldığı topla ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş sonrası skoru eşitleyen isim oldu.1-1

28.DK: Bir başka ev sahibi takımının sol kanattan geliştirdiği atakta Salih Güvensoy’un güzel ortasında John Ebuka takımını öne geçiren isim oldu.2-1

37.DK: Bu kez sol kanattan Tansel ile başlayan ev sahibi takım atağında bu oyuncunun pasında John Ebuka hat-trick yapan isim oldu.3-1

39.DK: John Ebuka önderliğinde başlayan ev sahibi takım atağında John Okoli farkı üçe çıkaran isim oldu.4-1

45+2.DK: Ender gelişen Küçük Kaymaklı atağında Konan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

46.DK: Gelişen ev sahibi Yenicami atağında savunma arkasına sarkan Tansel’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş direkten döndü.

48.DK: Bir başka ev sahibi takım atağında John Ebuka’nın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş kaleci Ali’de kaldı.

60.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Berkem’in kalecinin yanında yaptığı vuruş direğin dibinden dışarı gitti.

69.DK: Sağ kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Hüseyin Sadıklar’ın rakiplerinden sıyrılıp ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ercan önleyen isim oldu.

72.DK: Kendi topu ile savunma arkasına iyi sarkan Ünal’ın Ali’nin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş az farkla direğin üzerinden dışarı gitti.

81.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım atağında kaleci Ali’nin hatasını iyi değerlendiren John Ebuka akıl dolu bir gole daha imza atan isim oldu.5-1

86.DK: Aldığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan John Ebuka’nın yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

90.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren Salih Güvensoy yaptığı vuruş sonrası, skoru tayin eden isim oldu.6-1 Bu galibiyetle Yenicami puanını 49'a yükseltirken, K.Kaymaklı 37 puanda kaldı.