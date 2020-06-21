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Ebuka= Gol makinesi

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Yenicami’nin Nijeryalı golcü futbolcusu John Ebuka, gollerine bıraktığı yerden devam ederken, Düzkaya maçında hat trick yaparak gol krallığı yarışında 30 gole ulaştı

Ebuka= Gol makinesi

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuza attığı gollerle son yıllarda damga vuran Yenicami’ninNijeryalı golcü futbolcusu John Ebuka, gollerine bıraktığı yerden devam ediyor.

John Ebuka, karantina süreci sonrasında, 3 aylık aradan sonra başlayan ligde oynanan Yenicami – Düzkaya maçında hat trick yaparak formunu koruduğunu ve gücünden bir şey kaybetmediğini gösterdi.Ligin ilk devresinde kiralık olarak oynadığı Hamitköy’de 17 gole imza atan John Ebuka, Yenicamiforması altında ikinci devrede oynanan 8 maçta da 13 gole ulaşarak ligde gol krallığı yarışında 30 gole ulaştı.

Gol krallığı yarışında 23 gollü Peter Ebi’nin önünde açık ara zirvede bulunan John Ebuka,NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında da takımının en önemli silahı olacak.

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