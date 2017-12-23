“E BU K”adarı da olsun artık!

YER: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Ömer Doğru
CİHANGİR: Raif, Erol, Çağlar(DK 83 Osman), Nurettin, Salih, Kalifa, Eser(DK 37 Mete), Doğan(DK 76 Kemal), Burak, Marıus, Offor.
YENİCAMİ: Ercan, Mehmet Göktaş, Emin, Oshobe, Salih, Ömer(DK 71 Eren), Mehmet Altın, Eray, Tansel(DK 83 Behiç), Ünal, John Ebuka.
GOLLER: DK 50 Kalifa(Cihangir). DK 30 Mehmet Altın, DK 80 John Ebuka(Yenicami)
K-Pet Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Cihangir ile Yenicami, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Yenicami'nin üstünlüğünde sonuçlandı.
Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mehmet Altın ve 79. dakikada John Ebuka kaydetti. Cihangir'in tek golünü ise 47. dakikada Kalifa attı.
1.DK: Gelişen Cihangir atağında sol kanattan Doğan’ın ortasında Kalifa’nın kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti.
8.DK: Sol kanattan Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta Nurettin’in ortasında Offor’un kafa vuruşunu kaleci Ercan güzel önledi.
12.DK: Gelişen Yenicami atağında Ünal’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Raif önledi.
17.DK: Yeni bir Yenicami kontra atağında Ömer- John verkaçında John ceza alanı içerisinde vuruşu direğin yanından auta gitti.
30.DK: Yenicami takımının kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Altın harika bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. 0-1
35.DK: Gelişen Cihangir atağında Offor’un ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Ercan son anda kornere çeldi.
44.DK: Bir başka ev sahibi Cihangir atağında Doğan’ın pasında topla buluşan Offor’un yaptığı vuruş üstten auta gitti.
45+3.DK: Yenicami takımının kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Mehmet Göktaş’ın vuruşunu kaleci Raif güzel önledi.
46.DK: Gelişen Cihangir atağında ceza alanı içerisinde Kalifa’nın müsait durumda vuruşunu kaleci Ercan güzel önledi.
50.DK: Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta Kalifa enfes bir gole imza atarak skoru eşitledi.1-1
62.DK: Gelişen Cihangir atağında Offor’un vuruşu üstten auta gitti.
66.DK: Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta Kalifa’nın kullandığı atışta kaleci Ercan’dan dönen topta Erol müsait durumda topu dışarı gönderdi.
70.DK: Mete ile Cihangir takımının kullandığı köşe vuruşunda Salih Say’ın kafa vuruşu direğin üzerinden az farkla auta gitti.
80.DK: Gelişen bir başka Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Emin’in vuruşu direkten dönerken, dönen topu Ebuka filelere gönderdi.1-2
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Yenicami kritik deplasmanı galibiyetle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Yenicami puanını 27'ye yükseltip liderliğe yereşirken, Cihangir 13 puanda kaldı.
Foto:İsa Tabak