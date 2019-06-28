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Düzova sonunu güzel getirdi

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Düzova, Dilekkaya'yı Recep Can Güzeloğlan'ın golüyle mağlup ederek şampiyon olurken, BTM Birinci Lige yükseldi

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Düzova sonunu güzel getirdi
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BTM İkinci Lig play off final maçında Gülgün Süt Düzova, ilk devresi 0-0 berabere biten maçta, Dilekkaya'yı Recep Can Güzeloğlan'ın golüyle mağlup ederek şampiyon olurken, BTM Birinci Lige yükseldi.

Turgay Misk'in yönettiği Değirmenlik Sadık Cemil Stadındaki maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanırken, Dilekkaya daha üstün olmasına gol bulamayınca devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye daha etkili başlayan Gülgün Süt Düzova, 65. dakikada Recep Güzeloğlan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, bu skoru maç sonuna kadar koruyup zafere ulaştı.

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