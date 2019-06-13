Düzova liderlik aşkına kazandı

BTM İkinci Lig Dördüncü Grupta grup liderliğini ilgilendiren kritik maçta deplasman ekibi Gülgün Süt Düzova, Dilekkaya’yı 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Takımın deneyimli kaptanı Kenan Gümüşören attığı 2 golle maçın kahramanı oldu

BTM İkinci Lig Dördüncü Grupta grup liderliğini ilgilendiren Paşaköy 100. Yıl Stadındaki kritik maçta deplasman ekibi Gülgün Süt Düzova, Dilekkaya’yı 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

İsmail Ercan’ın yönettiği ve büyük ilginin olduğu maçta Gülgün Süt Düzova’nın deneyimli kaptanı Kenan Gümüşören attığı 2 golle maçın kahramanı oldu.

Maçın ilk devresi Gülgün Süt Düzova’nın üstünlüğünde geçerken, Ali ve Kenan’ın penaltıdan attığı gollerle devre, Gülgün Süt Düzova’nın 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devrede de oyun üstünlüğünü sürdüren Gülgün Süt Düzova, Mustafa Betmezoğlu ve Kenan’ın golleriyle maçı 4-0 kazanıp, Dilekkaya ile puanlarını eşitlerken, bitime 2 hafta kala gol averajıyla liderliğe yükseldi. Dilekkaya ise ikinciliğe geriledi.