Düzova disiplinlik

KTFF Soruşturma Mercii, Ortaköy Spor Kulübü ile Gülgün Süt Düzova Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan BTM 1. Lig Beyaz Grup müsabakasında Gülgün Süt Düzova taraftarlarının tribünden saha içerisine müsabaka hakemini hedef alacak şekilde yabancı madde atmaları ve ardından saha içerisine girip müsabaka hakemlerine yönelik saldırı eylemleri nedeniyle yarattığı saha olayları nedeniyle Gülgün Süt Düzova’yı KTFF Disiplin Kurulu’na sevk etti.
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