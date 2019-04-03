Düzkaya’nın itici gücü Kırmızı Şeytanlar

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün en yakın takipçisi olan ikinci sıradaki Düzkaya, Orçun Volkan’ın göreve gelmesinden sonra üst üste yedinci galibiyetini, 3-0’lık skorla Maraş karşısında aldı.
Düzkaya’nın başarılı sonuçlar alması Çatalköylüler’i de kenetlerken, 23. haftada deplasmanda kazanılan Hamitköy maçından önce kırmızı beyazlı taraftarlar, “Kırmızı Şeytanlar” isimli taraftar grubunu kurdular.
“Kırmızı Şeytanlar” özel t-shirtleri ve davullarla tribünlere renk katmaya başlarken, verdikleri destekle de takımın itici gücü olmaya başladılar.