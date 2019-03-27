Düzkaya’nın haftası

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün ve Ozanköy’ün puan kaybettiği haftada, bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, ikinciliğe yükseldi. Akova da hafta kârlıları arasında yer aldı

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün ve Ozanköy’ün puan kaybettiği haftada, bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, ikinciliğe yükseldi. Akova da hafta kârlıları arasında yer aldı K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik’in ligde kalma umudu neredeyse tükenirken, Yeni Boğaziçi mağlup eden Mormenekşe play out hattına yükselirken, ezeli rakibini düşme hattına geriletti Play out hattında bire bir rakibi Çanakkale karşısında kazanan Maraş, sıralamada tırmandı K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışında ise sessizliğini bozan İrfan Boşnak, 26 gole ulaşırken, onu 18 golle Muhammet, 17 golle de Toykan takip ediyor Haftanın Takımı: Düzkaya Bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, üst üste altıncı galibiyetini alıp Süper Lige yükselme iddiasını artırdı Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Akova) İrfan Boşnak, attığı gollerle haftalardır kazanmakta sıkıntı yaşayan Akova’nın, Değirmenlik karşısında aldığı farklı galibiyetin mimarı oldu Haftanın Teknik Adamı: Cenk Berkalp (Mormenekşe) Cenk Berkalp, Mormenekşe’yi Yeni Boğaziçi derbisine iyi motive ederken, takımını play out hattına yükselten kritik galibiyete büyük katkı koydu Haftanın Hakemi:Hüseyin Eyyüpler (Mormenekşe – Yeni Boğaziçi) Hüseyin Eyyüpler ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Mormenekşe – Yeni Boğaziçi derbisinde doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler Haftanın Kare Ası Ahmet (BB) Mehmet Sakallı (Mormenekşe) Cenker (Düzkaya) Alp (Mesarya) Haftanın On Biri Ferhat (Mesarya) Mustafa (Düzkaya) Mehmet (BB) Okan (Düzkaya) İsmet (Akova) Aziz (Akova) Ramazan (Maraş) Ahmet Kıyı (Mesaya) Ali (Maraş) Ferdi (Düzkaya) Zekai (BB) K-PET Birinci Ligde 23. haftada alınan sonuçlar şöyle: Mormenekşe – Yeniboğaziçi 1-0 Yalova – Ozanköy 0-0 Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 1-1 Değirmenlik - Akova Vuda 1-5 Karşıyaka – Mesarya 0-3 Hamitköy-Düzkaya- 1-2 Maraş-Çanakkale –4-1

B.Bağcıl-Doğancı 1-0 K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. GÖÇMENKÖY İYSK 23 16 2 5 47 26 21 50 2. DÜZKAYA KOSK 23 14 2 7 42 23 19 44 3. OZANKÖY SK 23 12 7 4 41 29 12 43 4. AKOVA VUDA TÇB 23 11 8 4 55 26 29 41 5. HAMİTKÖY ŞHSK 23 12 5 6 53 36 17 41 6. YALOVA SK 23 10 9 4 29 19 10 39 7. MESARYA SK 23 9 6 8 44 42 2 33 8. BOSTANCI BAĞCIL SK 23 9 3 11 37 35 2 30 9. KARŞIYAKA ASK 23 7 9 7 36 35 1 30 10. YONPAŞ DUMLUPINAR TSK 23 7 8 8 42 35 7 29 11. DOĞANCI SK 23 7 5 11 30 43 -13 26 12. MARAŞ GSK 23 7 3 13 31 47 -16 24 13. ÇANAKKALE TSK 23 7 2 14 28 57 -29 23 14. MORMENEKŞE GB 23 6 4 13 33 47 -14 22 15. YENİBOĞAZİÇİ DSK 23 6 4 13 25 40 -15 22 16. DEĞİRMENLİK SK 23 4 3 16 26 59 -33 15 K-PET Birinci Lig 24. hafta programı şöyle: 30 Mart Cumartesi Yeni Boğaziçi – Hamitköy Bostancı Bağcıl – Mormenekşe Çanakkale – Değirmenlik Mesarya – Yalova 31 Mart Pazar Düzkaya – Maraş Göçmenköy – Karşıyaka Akova – Yonpaş Dumlupınar Doğancı – Ozanköy