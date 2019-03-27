Düzkaya’nın haftası

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün ve Ozanköy’ün puan kaybettiği haftada, bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, ikinciliğe yükseldi. Akova da hafta kârlıları arasında yer aldı
K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik’in ligde kalma umudu neredeyse tükenirken, Yeni Boğaziçi mağlup eden Mormenekşe play out hattına yükselirken, ezeli rakibini düşme hattına geriletti
Play out hattında bire bir rakibi Çanakkale karşısında kazanan Maraş, sıralamada tırmandı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışında ise sessizliğini bozan İrfan Boşnak, 26 gole ulaşırken, onu 18 golle Muhammet, 17 golle de Toykan takip ediyor
Haftanın Takımı: Düzkaya
Bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, üst üste altıncı galibiyetini alıp Süper Lige yükselme iddiasını artırdı
Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Akova)
İrfan Boşnak, attığı gollerle haftalardır kazanmakta sıkıntı yaşayan Akova’nın, Değirmenlik karşısında aldığı farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Cenk Berkalp (Mormenekşe)
Cenk Berkalp, Mormenekşe’yi Yeni Boğaziçi derbisine iyi motive ederken, takımını play out hattına yükselten kritik galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi:Hüseyin Eyyüpler (Mormenekşe – Yeni Boğaziçi)
Hüseyin Eyyüpler ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Mormenekşe – Yeni Boğaziçi derbisinde doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler
Haftanın Kare Ası
Ahmet (BB)
Mehmet Sakallı (Mormenekşe)
Cenker (Düzkaya)
Alp (Mesarya)
Haftanın On Biri
Ferhat (Mesarya)
Mustafa (Düzkaya)
Mehmet (BB)
Okan (Düzkaya)
İsmet (Akova)
Aziz (Akova)
Ramazan (Maraş)
Ahmet Kıyı (Mesaya)
Ali (Maraş)
Ferdi (Düzkaya)
Zekai (BB)
K-PET Birinci Ligde 23. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Mormenekşe – Yeniboğaziçi 1-0
Yalova – Ozanköy 0-0
Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 1-1
Değirmenlik - Akova Vuda 1-5
Karşıyaka – Mesarya 0-3
Hamitköy-Düzkaya- 1-2
Maraş-Çanakkale –4-1
B.Bağcıl-Doğancı 1-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
23
|
16
|
2
|
5
|
47
|
26
|
21
|
50
|
2.
|
23
|
14
|
2
|
7
|
42
|
23
|
19
|
44
|
3.
|
23
|
12
|
7
|
4
|
41
|
29
|
12
|
43
|
4.
|
23
|
11
|
8
|
4
|
55
|
26
|
29
|
41
|
5.
|
23
|
12
|
5
|
6
|
53
|
36
|
17
|
41
|
6.
|
23
|
10
|
9
|
4
|
29
|
19
|
10
|
39
|
7.
|
23
|
9
|
6
|
8
|
44
|
42
|
2
|
33
|
8.
|
23
|
9
|
3
|
11
|
37
|
35
|
2
|
30
|
9.
|
23
|
7
|
9
|
7
|
36
|
35
|
1
|
30
|
10.
|
23
|
7
|
8
|
8
|
42
|
35
|
7
|
29
|
11.
|
23
|
7
|
5
|
11
|
30
|
43
|
-13
|
26
|
12.
|
23
|
7
|
3
|
13
|
31
|
47
|
-16
|
24
|
13.
|
23
|
7
|
2
|
14
|
28
|
57
|
-29
|
23
|
14.
|
23
|
6
|
4
|
13
|
33
|
47
|
-14
|
22
|
15.
|
23
|
6
|
4
|
13
|
25
|
40
|
-15
|
22
|
16.
|
23
|
4
|
3
|
16
|
26
|
59
|
-33
|
15
K-PET Birinci Lig 24. hafta programı şöyle:
30 Mart Cumartesi
Yeni Boğaziçi – Hamitköy
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe
Çanakkale – Değirmenlik
Mesarya – Yalova
31 Mart Pazar
Düzkaya – Maraş
Göçmenköy – Karşıyaka
Akova – Yonpaş Dumlupınar
Doğancı – Ozanköy