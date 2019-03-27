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Düzkaya’nın haftası

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K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün ve Ozanköy’ün puan kaybettiği haftada, bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, ikinciliğe yükseldi. Akova da hafta kârlıları arasında yer aldı

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Düzkaya’nın haftası
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K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün ve Ozanköy’ün puan kaybettiği haftada, bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, ikinciliğe yükseldi. Akova da hafta kârlıları arasında yer aldı

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik’in ligde kalma umudu neredeyse tükenirken, Yeni Boğaziçi mağlup eden Mormenekşe play out hattına yükselirken, ezeli rakibini düşme hattına geriletti

Play out hattında bire bir rakibi Çanakkale karşısında kazanan Maraş, sıralamada tırmandı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışında ise sessizliğini bozan İrfan Boşnak, 26 gole ulaşırken, onu 18 golle Muhammet, 17 golle de Toykan takip ediyor

Haftanın Takımı: Düzkaya

Bire bir rakibi Hamitköy’ü deplasmanda mağlup eden Düzkaya, üst üste altıncı galibiyetini alıp Süper Lige yükselme iddiasını artırdı

Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Akova)

İrfan Boşnak, attığı gollerle haftalardır kazanmakta sıkıntı yaşayan Akova’nın, Değirmenlik karşısında aldığı farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Cenk Berkalp (Mormenekşe)

Cenk Berkalp, Mormenekşe’yi Yeni Boğaziçi derbisine iyi motive ederken, takımını play out hattına yükselten kritik galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi:Hüseyin Eyyüpler (Mormenekşe – Yeni Boğaziçi)

Hüseyin Eyyüpler ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Mormenekşe – Yeni Boğaziçi derbisinde doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Ahmet (BB)

Mehmet Sakallı (Mormenekşe)

Cenker (Düzkaya)

Alp (Mesarya)

Haftanın On Biri

Ferhat (Mesarya)

Mustafa (Düzkaya)

Mehmet (BB)

Okan (Düzkaya)

İsmet (Akova)

Aziz (Akova)

Ramazan (Maraş)

Ahmet Kıyı (Mesaya)

Ali (Maraş)

Ferdi (Düzkaya)

Zekai (BB)

K-PET Birinci Ligde 23. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mormenekşe – Yeniboğaziçi 1-0

Yalova – Ozanköy 0-0

Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 1-1

Değirmenlik - Akova Vuda 1-5

Karşıyaka – Mesarya 0-3

Hamitköy-Düzkaya- 1-2

Maraş-Çanakkale –4-1
B.Bağcıl-Doğancı 1-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

23

16

2

5

47

26

21

50

2.

DÜZKAYA KOSK

23

14

2

7

42

23

19

44

3.

OZANKÖY SK

23

12

7

4

41

29

12

43

4.

AKOVA VUDA TÇB

23

11

8

4

55

26

29

41

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

23

12

5

6

53

36

17

41

6.

YALOVA SK

23

10

9

4

29

19

10

39

7.

MESARYA SK

23

9

6

8

44

42

2

33

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

23

9

3

11

37

35

2

30

9.

KARŞIYAKA ASK

23

7

9

7

36

35

1

30

10.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

23

7

8

8

42

35

7

29

11.

DOĞANCI SK

23

7

5

11

30

43

-13

26

12.

MARAŞ GSK

23

7

3

13

31

47

-16

24

13.

ÇANAKKALE TSK

23

7

2

14

28

57

-29

23

14.

MORMENEKŞE GB

23

6

4

13

33

47

-14

22

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

23

6

4

13

25

40

-15

22

16.

DEĞİRMENLİK SK

23

4

3

16

26

59

-33

15

K-PET Birinci Lig 24. hafta programı şöyle:

30 Mart Cumartesi

Yeni Boğaziçi – Hamitköy

Bostancı Bağcıl – Mormenekşe

Çanakkale – Değirmenlik

Mesarya – Yalova

31 Mart Pazar

Düzkaya – Maraş

Göçmenköy – Karşıyaka

Akova – Yonpaş Dumlupınar

Doğancı – Ozanköy

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